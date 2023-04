Este es el recorrido de la marcha del 1 de mayo en Cartagena

Atendiendo el llamado del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, las centrales obreras y sindicales de Cartagena saldrán a las calles a marchar el próximo lunes 1 de mayo. Lea aquí: Gustavo Petro convocó a un ‘balconazo’ para el próximo 1 de mayo

“A mí si me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá en el Palacio de Nariño y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia (...) Es que no queremos más esclavismos, es que queremos dignidad laboral, es que queremos justicia social, es que un pacto social comienza por la dignidad de la mujer trabajadora, del hombre trabajador”, fue el llamado del presidente Petro a la clase obrera del país.