Este fue el mensaje intimidante que recibió la secretaria del Interior de Cartagena

Frente a las presuntas denuncias de estafa que han circulado en redes sociales por la no realización del Festival Euphoria Soul en Cartagena, que según los organizadores del evento se realizaría la primera semana de enero, la secretaria del Interior del Distrito, Ana María González–Forero, manifestó que desde la Alcaldía se le dio negativa a ese festival el 18 de noviembre de 2022.

“La ciudad no tiene ninguna responsabilidad en la no realización de este evento; ellos solicitaron el permiso el 27 de octubre para un evento que sería en la Isla de Barú, pero por razones de seguridad nosotros dimos una negativa al evento, y eso se entregó el 18 de noviembre de 2022, es decir, en ese momento los organizadores deberían haber notificado a las personas sobre las boletas, para que revisaran cómo hacer para detener la venta, ya que definitivamente no tenían el permiso”, explicó la funcionaria.