Esto dicen los alcaldes sobre anuncio de recibos de luz más baratos

Después del anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, las reacciones no se hicieron esperar. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien ha liderado la vocería de los mandatarios de la costa aseguró que este es un primer paso para lograr tarifas justas en el Caribe. “Hay avances. La ministra nos ha dado buenas noticias pero todavía no hemos llegado donde queremos. El componente de pérdidas del Caribe que ha suscitado alzas de más del 70% en las facturas en hogares y empresas, todavía no se ha solucionado de fondo”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dau destacó la actitud de escucha del gobierno a la ciudadanía. “El gobierno cumplió lo prometido, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se había pronunciado varias veces, diciendo que iban a hacer un pronunciamiento oficial y en efecto van a bajar a las tarifas. Entonces comenzaremos a ver significativos descuentos o rebajas en las cuentas, y por eso le pido a la ciudadanía que tenga paciencia, que le den tiempo al gobierno nacional de ir solucionando”, sostuvo el mandatario.

Y continuó: “Comenzaron las soluciones sobre este tema, apoyemos al gobierno que está con la gente, está tratando de ayudar con la baja de las tarifas”.