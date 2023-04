Esto fue lo que le dijo Mintransporte al alcalde de Turbaco sobre el peaje

Posteriormente, en medio de la incertidumbre de lo que podría pasar con el peaje de Turbaco, el alcalde municipal, Guillermo Cuéter (Julián Conrado) se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Acabo de comunicarme con el ministro del Transporte, señor Guillermo Reyes. Me informa que el viernes tendremos un encuentro en el peaje de Turbaco, que tiene noticias positivas, muy importantes para el pueblo turbaquero. Ahí estaremos en paz, con espíritu positivo”.

La reunión

Ayer, el ministro Reyes aseguró que siempre he defendido la causa del bolivarense. Reiteró que el cobro del peaje no es un capricho: “Nosotros somos servidores públicos, pero la procuradora y contralora nos ha dado la orden que si no cobramos los peajes incurríamos en faltas disciplinarias. Nosotros venimos a buscar una solución”.

Indicó que a finales de mes o inicio de mayo se tomaría decisión sobre el peaje de Turbaco. Pidió conformar una comisión de 10 personas para instalar mesas de diálogo.