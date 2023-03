Estudiantes de auxiliar de vuelo en Cartagena sufren matoneo en redes

Laura Romero

Según la experta, esta es una forma de discriminación y no se puede confundir el humor negro. “La burla o la discriminación no se pueden camuflar con el humor. Por lo general van dirigidas hacia personas oprimidas o en condiciones de desventaja. Lastimosamente hemos normalizado este tipo de actitudes que violentan o que van en contra la dignidad de otra persona. La educación que es un derecho fundamental y que es garantía de dignidad de vida para cualquier otra persona.

No se puede confundir con humor negro

“Salió bruto”: Aída Victoria no se frena y se va en contra de Nicolás Petro

Las reacciones positivas en la publicación

No faltaron aquellas personas que salieron en defensa de las estudiantes. Y aunque fueron pocos, se publicaron comentarios de apoyo y respaldo en la publicación: “Todo es un proceso, no entiendo la necesidad de querer opacar a otros cuando no hacen mas que seguir sus sueños ¿todo bien en casa?”; “Ellas están buscando una mejor calidad de vida, superándose y hacen más que muchos”; “Veo los mismos que hablan de inclusión, respeto y de muchas cosas más riéndose de la muchacha que cumple sus sueños”; “Excelente opción de formación en una institución cartagenera. Más allá del racismo endógeno, la institución con su proceso está invitando a las estudiantes y a la población cartagenera a superar los límites que la gente se impone al ajustarse a los estereotipos impuestos por el medio y el modelo cultural clasista y colonizador con que nos han formado. Felicitaciones a la institución y muchos éxitos a las chicas futuras auxiliares de vuelo”, fueron algunas de las reacciones positivas a la publicación.