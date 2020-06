Exigen protección policiva en todas las clínicas de la ciudad

“Casi lo mata”

“La vida de otra persona es valiosa, por eso le digo a esta persona que la violencia no trae sino más violencia”, indicó.

A todas aquellas personas que han lanzado amenazas al personal médico de diferentes clínicas de la ciudad, les envió un mensaje: “Nosotros no somos parte del cartel del COVID, como muchos andan diciendo, que tenemos la cura de esta enfermedad, pero no la usamos para ganarnos el dinero por la sepultura. Hay personas que llaman a los médicos a amenazarlos, esto no debe seguir”.