“Exigimos que nos escuche”: trabajadoras sexuales al alcalde Turbay

“Como trabajadora sexual siento la necesidad de compartir nuestra realidad frente a las recientes medidas tomadas por el nuevo alcalde de Cartagena. Aunque pueda parecer que no nos afectamos, la verdad es que sí y profundamente. Llevo más de cuatro años trabajando en el Centro, en un espacio que antes compartía vendiendo artículos con mi mamá. Sin embargo el crecimiento y las demandas constantes de turistas me llevaron a convertirme en una trabajadora sexual”, dice el relato de la mujer.

Añade que su situación y la de muchas trabajadoras sexuales en la ciudad no es sencilla. “Enfrentamos discriminación por ser maricas, racializadas y ahora excluidas de nuestro lugar de trabajo habitual. Las recientes medidas nos han desplazado”, afirmó.

Las trabajadoras sexuales aseguraron que si bien el decreto no prohíbe del todo la prostitución, sí criminaliza su ejercicio en el Centro Histórico.

“¿Cómo espera el alcalde controlar el trabajo sexual con rejas en el Centro? ¿Cómo distinguirá a quienes realmente trabajan de las que no? Nos criminalizan por nuestra forma de vestir. Un policía casi me golpea recientemente por supuestamente ejercer la prostitución, cuando solo estaba con amigos de la universidad. Nos corren del espacio público sin razón. En Cartagena, una ciudad cálida y de playa, la gente tiende a vestirse de manera descubierta. Nos están señalando y eso no es justo”, afirmó.

La mujer reiteró la invitación al alcalde de Cartagena con el fin de que comprenda las complejidades de quienes se dedican al trabajo sexual. “Nosotras, las trabajadoras sexuales, exigimos respeto y reconocimiento en lugar de ser desplazadas y marginadas”, finalizó.