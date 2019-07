Fallo da vía libre a construcción de colegio de Shakira en Villas de Aranjuez

En su discurso, agregó que “cuando se construye una nueva escuela todo mejora. Una escuela para bien puede transformar las vidas de los niños, sus familias y de comunidades enteras. Queremos que todos los niños puedan tener acceso a una educación de calidad, que no se quede uno por fuera porque mientras haya niños y niñas que no reciben la misma educación, no podemos hablar de un país en paz, ni de igualdad”.

Por su parte, el dictamen pericial afirmó que, “una vez finalizada la inspección del inmueble podemos afirmar que los querellantes no tienen razón para alegar que su posesión sobre las tierras está siendo perturbada, por la sencilla razón de que no se observó posesión de ellos sobre las mismas. No es posible perturbar la posesión de un bien cuando ni siquiera esta se tiene. Se ha determinado claramente que no existe poseedor diferente a la Fundación Mario Santo Domingo”.

Los recursos para esta gran obra provienen del Gobierno Nacional, local, la Fundación Pies Descalzos de Shakira y su aliado que en este caso es Costa Cruceros. Según se ha dicho la inversión es de aproximadamente unos 10 mil millones de pesos.