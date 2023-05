Falso abogado estaría tras estafa masiva en Cartagena por más de mil millones

La funcionaria dejó ver que se dieron cuenta de esta situación porque en las últimas semanas, casi a diario, llegan personas a las oficinas de la agencia en Cartagena averiguando por solicitudes para la adjudicación de tierras.

“A diario nos llegan unas dos o tres personas averiguando procesos de solicitudes de tierras, alegando que son asesorados jurídicamente por un abogado y que le dieron un poder para ello. Este les ha prometido que sus procesos van a avanzar a través de su mediación, pero eso no es así, porque este señor primero que todo no trabaja para la agencia, no sabemos quién es, y segundo porque los procesos de tierras tienen canales específicos. Les promete a las personas que sus procesos saldrán rápido y que serán beneficiadas con tierras, y les cobra entre 500 mil y un millón de pesos por esas tales asesorías; cobra dependiendo de la persona. Hay que aclarar de inmediato que en la agencia no se les cobra ni un solo peso a las personas por estos procesos, que son totalmente gratuitos”, explicó Utria.