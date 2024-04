Fiscalía abrirá investigación por supuesto saqueo del galeón San José

Según Muñoz, la Comisión aseguró que jamás recibieron la denuncia desde la Fiscalía. “El 12 de marzo la Fiscalía volvió a radicar y la Comisión de Acusaciones abrió el proceso contra Santos el 18 de marzo. Desde ayer -15 de abril de 2024- la Fiscalía ya tiene la denuncia y después de tres años, tres meses y veinticuatro días empezarán a investigar a los no aforados que están señalados en esa denuncia, que ratificaré frente a la Comisión en el Congreso y, además, presentaré una ampliación”.

Así lo aseguró el veedor del galeón San José, Francisco Muñoz. “En la veeduría presentamos una demanda ante la Fiscalía por intrusión y presunto saqueo del galeón San José. La Fiscalía dijo que le habían entregado a la Comisión de Acusaciones esa denuncia por lo que entre los denunciados estaba el expresidente Juan Manuel Santos, pero yo no demandé solamente a Santos, sino también a otras personas. Cuando la Fiscalía trasladó la denuncia a la Comisión debió romper el proceso y enviarle al Congreso para que investigaran a los aforados, pero ellos tenían que investigar los no aforados”. Le puede interesar: Investigarán a Juan Manuel Santos por intrusión y saqueo al Galeón San José

Un mes después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, tras una denuncia, anunciara la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos, relacionada con el proceso de exploración y localización de los restos del galeón San José, la Fiscalía General de la Nación iniciará investigación a los no aforados mencionados en esta misma. Lea también: La Academia de la Historia de Cartagena debatirá sobre el Galeón San José

Francisco Muñoz mencionó que en su denuncia están implicadas las siguientes personas y entidades, quienes serían los no aforados que investigaría la Fiscalía: “Además de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, en el documento aparecen como personas no aforadas Mariana Garcés Córdoba, exministra de Cultura; el exasesor jurídico externo del Mincultura, Juan Manuel Vargas; Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su exdirector, Ernesto Montenergo Pérez; Maritime Archaelogy Consultants, Armada Nacional de Colombia; Dimar y su exdirector, Pablo Emilio Romero Rojas; Universidad Externado, Carlos Rómulo del Cairo Hurtado; Woods Hole Oceanographic Institution; el personal que acompañó la exploración a bordo de la embarcación Seabed Prince; Swire Seabed AS; Ocean Infinity, su representante legal Oliver Plunkett y Ross Kevin Hyett; Puerto Mamonal S.A. y su exrepresentante legal José Luis Puente Casadiego; Invemar, CIOH, Capitanía de Puerto de Cartagena, Agencia Marítima Isacol y entidades y personas indeterminadas que la investigación determinará quiénes son”.

Cabe mencionar que, de ser presentada una ampliación de denuncia por parte del veedor del galeón San José, se verían implicadas otras personas y entes relacionados con el presunto saqueo e intrusión del patrimonio sumergido. Le recomiendo leer: Ministro de las Culturas asegura que el galeón San José no ha sido saqueado