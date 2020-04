Fisioterapeutas físicas y respiratorias de la Clínica El Bosque renunciaron

“En varias reuniones sostenidas con el Dadis y la clínica no llegamos a ningunos acuerdos, por eso decidimos renunciar”, explicó una de las denunciantes.

“Nosotros tomamos la decisión de renunciar a seguir prestando nuestros servicios médicos en la Clínica El Bosque porque no nos están dando las garantías necesarias para laborar durante esta pandemia”, dicen algunas de las 25 fisioterapeutas que hasta ayer estuvieron laborando en esta clínica.

“Ellos alegan que nos dan los elementos adecuados para nuestro trabajo, pero no es así, siempre faltaba algo o los que daban no son los acordes a los estándares de seguridad que dice el Ministerio de Salud, por lo que nuestra salud podría verse afectada”, indicaron.

Desde la semana pasada algunas fisioterapeutas venían presentando su renuncia de manera individual, quedando solo 19 de ellas laborando, quienes ayer tomaron la difícil decisión de renunciar a su empleo en medio de la pandemia, para cuidarse a sí mismas y a sus familiares.

“Ayer a las 3 de la tarde se hizo una reunión, una mesa de negociación con la clínica, pero no llegamos a ningún acuerdo. El tiempo en estos momentos es oro y no podíamos dejar que todo siguiera igual, por esto la Clínica El Bosque ya no tienen personal de fisioterapeutas físicas ni respiratorias”, finalizó una de las denunciantes.

El Universal intentó contactarse con la gerente de la clínica para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible obtener respuesta alguna.

En algunas de las protestas pasadas, el personal médico de la clínica indicó que los elementos de protección personal que les estaban entregando estaban “siendo reutilizados”.