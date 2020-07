Fotógrafo que trabajaba en el Centro Histórico ahora deambula las calles

La crisis sanitaria y económica que atraviesa Cartagena, donde miles de trabajadores vivían del turismo, sigue causando estragos a la economía y la calidad de vida de estas personas.

Uno de los gremios que dependían de este sector es el de los fotógrafos, quienes han manifestado varias veces al Distrito las penurias que atraviesan porque ya no hay eventos para registrar. Muchos se ganaban el sustento diario en las playas, en las calles del Centro, en actos sociales, en grados, bautizos, matrimonios, cumpleaños o en los monumentos históricos.

A ellos les ha tocado sobrellevar las consecuencias de la pandemia, pero no todos han podido aguantarla. El caso más llamativo es el del señor Gustavo de Jesús Senado, quien le tomaba fotos instantáneas a los turistas en las salidas de bares, restaurantes o discotecas del Centro en las noches, y a los extranjeros en los alrededores del Castillo de San Felipe en las tardes.

Hoy, con más de 60 años de edad, deambula las calles porque se fue de la casa donde vivió los últimos años, al no tener recursos para pagar el alquiler. Sus últimos 15 días los ha pasado merodeando la zona del Castillo y el parque del Reloj Floral, donde duerme y se alimenta gracias a la caridad de vecinos y trabajadores del lugar.

Su testimonio

“Tuve problemas en donde vivía, ya tenía varios meses sin pagar arriendo y me tocó salir de la casa para no seguir generando inconvenientes. Ahora me encuentro en la calle, durmiendo en las bancas, ¿qué más toca hacer?. Gracias a Dios estoy bien de salud, me siento sin ninguna afectación”, manifestó el hombre.

Aquí sus palabras: