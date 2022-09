“Fueron varias horas de torturas y violaciones sexuales”: 5 historias crudas

La audiencia estaba a punto de comenzar cuando un grito desesperado del hombre al que procesaban penalmente, al que acababan de traer de la estación de la Policía en Chambacú, dejó a todos los presentes impactados. “Señor juez, estoy en peligro, mi vida corre peligro. Me tienen amenazado de muerte, a mí y a mi familia”, dijo el hombre. Lo más impactante llegó después, cuando le confesó al togado que él, así como otros hombres recluidos en la estación, habían sido violados y sometidos a distintos vejámenes sexuales durante varias horas. Le recomendamos: Video: Procurador delegado inspecciona estación por presunta violación masiva El hecho fue informado a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al CTI de la Fiscalía y hasta la Organización de Naciones Unidas en torno a la defensa de los derechos humanos. Fue entonces cuando empezaron a salir a la luz testimonios impactantes. Todo sucedió el pasado 30 de agosto en la mañana. Versiones dejan ver que miembros del Clan del Golfo arrinconaron a otros reos y, tras amenazarlos con cucharas afiladas y cuchillas, los sometieron a violaciones y vejámenes sexuales. A continuación cinco historias de familiares de las víctimas, quienes relatan cómo ocurrieron los hechos.

Historia 1: “Ya estaba hecho el desastre”

Uno de los hombres abusados sexualmente tiene 25 años y lleva más de un año detenido en la estación de Chambacú. Antes de ser capturado y asegurado con detención, trabajaba como albañil. “Yo allá no lo podía ni ver. Todos los días le llevaba la comida y hasta el agua, porque allá no les dan nada. Él solo me sacaba la mano por las rejas de la celda y me saludaba, y yo le echaba la bendición. El miércoles -30 de agosto-, cuando le fui a llevar la comida, ya estaba hecho el desastre. Me enteré con otros visitantes de lo que había pasado y el viernes siguiente lo llevaron a Medicina Legal para que los médicos confirmaran que lo habían violado. El jueves ya la Policía se había metido a las celdas y les sacaron todas las cosas a los detenidos, hasta los colchones”.

Historia 2: “Estaba todo cortado”

Otro de los detenidos que asegura haber sido abusado tiene 30 años. “Siempre que lo iba a visitar en la estación hablábamos a través de las rejas de la celda. El día del hecho le fui a llevar comida, pero no quiso salir, eso se me hizo raro. Al día siguiente, fui más temprano y me di cuenta de que estaba todo cortado. Pregunté por qué estaba todo cortado, si no había peleado. Me dijo que no salía a verme porque lo habían maltratado. Me confesó que lo violaron y que casi lo tenían secuestrado. Me contó que a un señor mayor lo golpearon porque no se quería dejar violar. Pero lo obligaron y fuera de eso le metieron un palo de escoba por el ano. Al señor lo llevaron al médico y a las horas lo devolvieron a la estación, pero se lo tuvieron que llevar nuevamente porque seguía botando mucha sangre por sus partes; nos dicen que sigue hospitalizado. A ellos los torturaron y nos les entregaban las comidas. Los tuvieron retenidos en una celda”, contó la compañera sentimental del detenido.

Historia 3: “Ya lo habían violado antes”

Un hombre de 34 años es otro de los reos que asegura que lo violaron. Uno de sus parientes cuenta que un día después del hecho le llevó el desayuno, pero le dijeron que estaba en el baño y que no se podía asomar a saludar por las rejas. El pariente cuenta que se fue y regresó, pero fue entonces cuando le dijeron que los uniformados que custodiaban el sitio le explicaron que su ser querido estaba haciendo una fila y no se podía asomar. El pariente, lleno de rabia, exigió que buscaran al detenido. Con esto logró verlo. “Cuando salió tenía a tres personas detrás, amenazándolo para que no hablara de lo que había pasado. Tenía moretones y cuando lo llevaron a Medicina Legal dijeron que había sido violado. Nos dicen que lo violaron tres personas, mientras lo agarraban entre varios y lo amenazaban con cuchillas en el cuello. Cuentan que cuando ocurrió el hecho, a la estación metieron ron y drogas. Pero esa no fue la primera vez que ocurrió algo así. Hace algún tiempo ya lo habían violado, pero no dijo nada y no nos dimos cuenta porque no tenía moretones. En dos ocasiones anteriores abusaron de él, pero la tercera -el 30 de agosto- fue que lo golpearon”, contó el familiar.

La presunta violación masiva en la estación de la Policía de Chambacú tiene varias líneas de investigación. Una la lleva la Fiscalía, otra la Procuraduría y una más la atiende un juzgado penal militar.

Historia 4: “Estoy en peligro de muerte”

Una mujer cuenta que uno de sus familiares también está entre las víctimas de los abusos en la estación. “A mi pariente lo llevaron a Medicina Legal dos días después de que lo violaran. El Esmad se metió las celdas y les quitaron todo. Cuando lo fui a visitar y me di cuenta de lo que pasaba porque otros visitantes me contaron, él se asomó por las rejas y me dijo: ‘Estoy en peligro de muerte’”.

Historia 5: “Alias Cabe”

Otra de las víctimas terminó internada en un centro médico tras los golpes y heridas que sufrió. “Fui a buscarlo y me dijeron que no estaba en la estación, que se lo habían llevado para un centro médico. Llegué allá y lo encontré todo golpeado, tenía la espalda como cuando al caballo le dan látigo. Me dijo que junto a otros detenidos los llevaron a la última celda y los golpearon otros reos, que los amenazaban con cuchillas y cucharas afiladas. Los tenían secuestrados allí. A unos los sometieron a actos sexuales y a otros los violaron. Nos dicen que todo eso fue planeado entre unas 17 personas, que son del Clan del Golfo. Ellos, a muchas de las víctimas, les vaciaron las cuentas por las cuentas de Nequi, pues se rebuscaban allí en la estación. Ocurrieron actos de lesa humanidad en las narices de los policías o con la complicidad de los policías, no sabemos”, contó el familiar. Las víctimas coinciden en que tras el hecho estaría alias ‘el Cabe’, presunto miembro del Clan del Golfo y quien infundiría miedo entre los detenidos en la estación.

Piden protección