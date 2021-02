Fundaciones en Cartagena protestan contra plataforma del ICBF

Trabajadores que durante más de 15 años han prestado sus servicios a fundaciones contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención a la primera infancia cartagenera, salieron ayer a las calles a protestar porque a la fecha no se ha renovado la vinculación y tienen mucha incertidumbre sobre su futuro.

Así mismo, se quejaron de la plataforma Betto, herramienta tecnológica de inteligencia artificial creada por el instituto para facilitar los procesos de evaluación y selección de operadores.

Fueron unos 150 empleados de las fundaciones Hogar Juvenil y Perseverar por Colombia, quienes salieron desde las sedes en el barrio San Pedro Mártir, recorrieron la vía principal de Blas de Lezo y terminaron en el sector Ronda Real, frente a las oficinas del ICBF. En su recorrido hicieron bloqueos que paralizaron el tráfico vehicular y generaron una fuerte congestión en la zona. Mientras marchaban entonaban arengas solicitando celeridad y exhibían varias pancartas con frases como: “Exigimos equidad en los procesos de selección”, “somos visibles y trabajamos por los niños” o “fuera Betto a otro lugar, los niños y las niñas las debes respetar”. La manifestación se extendió hasta las 11 de la mañana.

Ivonne Consuegra, coordinadora de una de las cuatro sedes de la Fundación Perseverar por Colombia, explicó que la situación pone en riesgo la operación de varios CDI que atienden a niños, y de la modalidad familiar que trabaja en su mayoría con embarazadas menores de edad.

“Estamos a mitad de febrero y no hay contratación por parte del Bienestar Familiar. Los niños están sin los suministros de alimentación y la pandemia no se ha acabado. Tampoco están recibiendo apoyo psicosocial ni pedagógico. Esa plataforma Betto supuestamente iba a hacer una contratación transparente y no tuvo en cuenta que tenemos 15 años trabajando en esto con el ICBF porque dijo que no teníamos experiencia y nos puso cero en puntaje. Colocamos un derecho de petición y ahí se dieron cuenta que Betto sí se equivoca porque nos devolvieron los puntos”, afirmó Consuegra.

Al parecer, hay otros operadores con décadas en el oficio que también fueron descalificados por la plataforma.

Para este viernes está programada otra manifestación en Cartagena, la cual sería más multitudinaria porque tendría participación de más fundaciones.