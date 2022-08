$!Galería: cometas y barriletes se toman el cielo de Cartagena

Recomendaciones

La Escuela Taller de Cartagena, administradora de las fortificaciones de la ciudad, aconseja disfrutar la experiencia en las zonas verdes y no sobre las murallas, que por su altura y desniveles, representan un riesgo de caídas.

El que debe alcanzar el firmamento es el barrilete y no quien lo maneja, por lo que no es necesario hacerlo sobre el baluarte que tiene una altura de once metros.

Los niños deben estar acompañados de adultos responsables, los cuales deben estar atentos a que los sobrevuelos se realicen lejos del cableado eléctrico o la carretera.

La Etcar también recomienda utilizar zapatos deportivos, hidratarse, protegerse del sol con gorra, sombrero o sombrillas.