“Gobierno Petro cree que somos unos marranos”: Dumek sobre cumbre energética

En las últimas horas, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, declinó la invitación del Ministerio de Minas y Energía a la Cumbre Energética Caribe, la cual se llevará a cabo este 9 de marzo en Sincelejo.

La decisión del mandatario nace a raíz de lo que considera una discrepancia con la agenda unidireccional que se propone desde el ministerio.

El alcalde entregó declaraciones a medios de comunicación sobre el rechazo de la invitación y aseguró: “Para qué voy a legitimar una cumbre energética que no tiene ningún sentido. Ya nosotros conocemos el documento. Hubo mesas preparatorias. Ya sabemos que en la cumbre de Sincelejo no habrá ninguna buena noticia para los que nos sentimos agobiados. El agobio es para todos los estratos y sectores”. Lea también: Alcalde de Cartagena declina invitación a Cumbre Energética Caribe: ¿por qué?

Y siguió: El problema de las facturas de energía no es que la gente no quiera pagar, porque siempre pagamos. El problema es que no tenemos por qué pagar por algo que no consumimos. Lo que hemos dicho es: Cóbrele al ciudadano del Caribe lo que consume, no le ponga arandelas. Eso es un atropello e irrespeto”.

En esa misma línea, el mandatario aseveró que en la Cumbre Energética del Caribe no se resolvería ninguna de las circunstancias y que tampoco podrían intervenir los alcaldes las ciudades capitales. Turbay comentó al respecto: “Van a darle la posibilidad solamente de intervenir a tres gobernadores, a los alcaldes de ciudades capitales no les van a dar la palabra. Ya van libreteados solamente para presentar el decreto y le van a decir a la región Caribe: ‘Tranquilos, estamos trabajando en la solución al problema de las tarifas’, pero nosotros no necesitamos que sea tranquilo, sino que las pérdidas por vigencias, hurtos, etc., las pague el operador o el Gobierno nacional, no los usuario”. Le puede interesar: “Con regalías mineras se pueden bajar las tarifas de energía”: Liga de Usuarios

Y concluyó: “Nos vieron la cara de marranos, nos ensuciaron la cara, y es desde hace varios años. Fue aprobado cuando se dio la adjudicación y fue ratificado en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional. Nos endosaron, nos metieron la mano al bolsillo y en la cumbre no se resolverá eso. El Gobierno nacional nos vio la cara de marranos, todas las decisiones que nos han afectado ante este tema las ha tomado el gobierno central. Algunos miembros del centralismo pensarán que es una exageración, pero no lo es, es real”.

A continuación el video: