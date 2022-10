Gobierno y comunidades firman acuerdo que da vía libre a la APP del Dique

Guillermo Reyes.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo aseguró que mientras se levantan las medidas cautelares del proyecto se va a continuar con las mesas de socialización. Dijo que a finales de este mes fueron citados por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), quien ordenó garantizar la búsqueda de los desaparecidos en el canal del Dique en medio del conflicto.

Adil Meléndez , miembro de las comunidades del canal del Dique dijo que si bien le dan vía libre al proyecto no desistirán a sus derechos. “Eso no quiere que las comunidades van a renunciar a sus derechos constitucionales porque si desde el Gobierno nacional no se cumplen, todas las comunidades están habilitadas para imponer todas las acciones que correspondan”.