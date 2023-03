Gregoria encontró en su patio una forma de combatir el hambre

“Esto ha aportado mucho a mi familia porque anteriormente estaba muy difícil la situación. Mi esposo es albañil y había épocas del año en las que no había trabajo y solo nos comíamos el arroz con estas verduras”, dice.

Con orgullo Gregoria dice que su primera venta fue de $10 mil, pero ha llegado al punto en el que se gana $1 millón mensual gracias al esfuerzo y el amor que tiene por sus plantas. Con estos recursos ha podido ampliar su patio para sembrar más, mejorar su vivienda y por supuesto, su calidad de vida.

De hecho, hace poco hizo un curso becada en la Pontificia Universidad Católica de Chile para capacitarse en “Innovación y creatividad del patrimonio alimentario local”, algo que nunca hubiese imaginado teniendo en cuenta que solo tuvo la oportunidad de llegar hasta quinto de primaria en el colegio.

“En el curso me animaron mucho a que siguiera adelante. Aprendí muchas cosas que antes no sabía y en un futuro me veo con más, yo veo esto lleno de verduras”, dice Gregoria con emoción.