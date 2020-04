Habitantes de la localidad 2 protestan por falta de alimentos

Nosotros hemos estado cumpliendo con la cuarentena, pero no ya no tenemos comida y sino podemos trabajar, ¿cómo nos alimentaremos?, por eso decidimos salir a protestar”, dijo una de las residentes del barrio El Pozón.

“¿Cómo le van a dar comida a ellos que no son de aquí y a nosotros nos dejan morir de hambre?”, dijo otra manifestante, alegando que “nos dijeron que ahí dentro habían 100 mercados, nos hicieron hacer un listado de cuántos estábamos aquí afuera y ahora nos dicen que no hay nada para nosotros. No nos moriremos de COVID-19, nos moriremos de hambre”.

Llegó el Esmad

Eran más de 200 personas las que estaban concentradas a las afuera de la Casa de Justicia, quienes alegaban que no se irían del lugar hasta que les dieran sus mercados, por lo que fue necesario la presencia de la policía y miembros del Esmad.

“Nos lanzaron gases, como si nosotros fuéramos unos bandidos, lo que pedimos es comida, queremos que se respeten nuestros derechos”, indicó otro protestante.

La Alcaldía

Desde la Alcaldía aseguraron que están haciendo todo lo posible por llevarle mercados a todos los habitantes que así lo necesitan e indicaron que los mercados que estuvieron entregando en la Casa de Justicia de Chiquinquirá fueron donados por el Gobierno Nacional y ellos solo debieron entregarlos así como estaba estipulado.