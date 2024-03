“Hay un solo surtidor en Cartagena”: quejas de conductores de vehículos con GLP

Hoy muchos de los ciudadanos que le apostaron a esta alternativa en Cartagena se arrepienten, mientras que otros albergan la esperanza en que las cosas mejoren, pues creyeron que todo sería color de rosas, pero no.

“Somos carros particulares, también hay taxistas desesperados por esta situación. Cuando nos convertimos a GLP firmamos una letra, y se llegó en 2021 a un compromiso, con la empresa de combustible que tomamos el servicio. Nos dijeron que aquí en Cartagena iban a poner una estación al semestre entrante. Pero hasta la fecha no ha surtido efecto el compromiso, estamos padeciendo de abastecimiento; hay una sola bomba en toda la ciudad y permanentemente dañada”, contó Freddy Álvarez, uno de los conductores afectados a El Universal.

Y agregó: “En Barranquilla hay ocho estaciones, y en Cartagena una sola, y no funciona. Nos pasamos a este sistema por una publicidad que vimos de Terpel, es un convenio que tienen con la Estación Doña Manuela, cerca de la Terminal de Transporte, pero siempre que vamos a tanquear hay problemas, todas las semanas se daña y no tenemos otros surtidores, Ahí es donde hemos llevado las quejas y los derechos de petición y no nos hacen caso. Uno no puede tanquear en la tarde de 4 a 8, porque la congestión es grande, ahí se ponen buses municipales en ese punto”.