Henequén, un barrio sin vías ni servicios públicos

Sin lo básico

“La vida aquí es muy inestable, no tenemos una luz buena, no hay agua, los mismos vecinos nos hemos puesto de acuerdo para lo del gas, todo lo hemos conseguido a costas de nosotros mismos porque no han venido a ponernos el servicio, lo hemos pedido, pero no han llegado”, dice Éder Barrios, otro habitante de Henequén.

Así mismo, carecen de un puesto de salud. “Para que nos atiendan tenemos que salir a Arroz Barato, pero la vía es difícil, cuando llueve no se puede transitar”.

Por este motivo en casos de urgencia muchos se quedan varados, porque ni siquiera los conductores de vehículos quieren ingresar al barrio por el mal estado de la vía.

Y es que durante el último paro, con todos los bloqueos que hubo en Mamonal, la vía de Henequén, a pesar de su condición, fue la única alternativa para conectar con la zona industrial, pero ni eso sirvió para que le prestaran atención a la calle y buscaran para pavimentarla.

Igualmente, la vía de acceso por el barrio El Reposo, que se encuentra al lado de un barranco, también está en un estado deprimente, y cada vez que llueve se vuelve un problema para la comunidad. (Lea aquí: Deslizamientos de tierras siguen afectando a residentes de Henequén)