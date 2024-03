¿Hombre encapuchado que criticó a Dumek Turbay cometió algún delito?

“Alcalde, no sea tan hijue$!%& usted. ¿Cómo es posible prohibirle el ingreso a la ciudadanía en su propia ciudad? A nosotros que somos cartageneros nos duele que nos gobierne gente de afuera y siempre nos prohíban las cosas. Nos quitaron las playas, no podemos ingresar al Centro y ahora van a prohibir que entren motos con parrilleros a El Recreo y otros barrios”, dice el hombre.

“¿Así de mal estamos que tenemos que denunciar de forma anónima? No contentos con eso, le ponen precio a nuestra cabeza, increíble”, “No veo que esté diciendo algo que no es, ese dinero deberían invertirlo en seguridad”, “Diez millones por decir la verdad, repetí el video dos veces y no veo la amenaza por ningún lado”, “¿Recompensa por qué? ¿Ahora no tenemos libertad de expresión? El ciudadano tenga o no tenga razón, tiene derecho a expresarse”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales. Lea también: “Nos estigmatiza”: mototaxistas sobre prohibición de parrillero hombre

A la lluvia de reacciones se sumó el exalcalde William Dau Chamat: “Esta amenaza da risa. Si Turbay fuera activista anticorrupción sabría lo que es realmente recibir amenazas”.