Hueco mortal: un auto se fue en esta alcantarilla destapada

La llanta derecha frontal del vehículo particular de placas EGR 830, Renault, se atascó en un hueco de una alcantarilla destapa que permanece en la carrera 17 del Pie del Cerro. El propietario del vehículo salía de la calle contigua al parque del Reloj Solar, para girar hacia la carrera en mención, y se encontró con este hueco mortal que se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para los carros como para las personas.

“Me fui en esta alcantarilla que no tiene rejillas ni nada, produciéndole daños a mi vehículo y quisiera pedirle al Distrito que arreglen estos huecos, esto no puede seguir así; se supone que esta es la cara bonita de Cartagena, una de sus entradas principales, frente al Castillo de San Felipe, esto no puede estar así con ese hueco”, dijo Juan Guillermo Vergara, propietario del vehículo.

La petición a las autoridades es que las rejas de esta alcantarilla sean colocadas para evitar accidentes graves.