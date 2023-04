¿Inconforme con su categoría del Sisbén? Esto es lo que debe hacer

Norma Acosta Pantoja, una mujer de 77 años, cuyo hogar ubicado en el corregimiento de La Boquilla, le fue asignada la categoría D: población no pobre ni vulnerable, se encontraba inconforme con su categoría asignada. Ante eso, presentó una solicitud de revisión de encuesta por inconformidad.

“Estaba preocupada por la categoría que me pusieron porque me quedó muy alta, así que me acerqué al punto y entregué los documentos para que me la bajaran. Una encuestadora me llamó unos días después y me volvieron a aplicar la encuesta, mi categoría ahora sí salió bien, estoy en A”, contó la adulta mayor. Lea: ¿Necesitas afiliarte o hacer un trámite? El Sisbén estará en barrios