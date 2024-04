¡Insólito! Más de $30 millones en una factura de la luz

Cuenta Vergara que la situación la sorprendió tanto, que tuvo que asesorarse para encontrar una solución oportuna, que hasta el momento, no ha llegado. La casa, que mide aproximadamente 7 metros de frente y 14 metros de largo, solo está habitada por dos personas: su esposo y ella. La pareja cuenta con los electrodomésticos básicos y durante el día no consume energía porque ambos trabajan.

De acuerdo con la mujer, la suma exagerada de dinero que cobra la empresa de energía no responde a su consumo pues en el sector, las últimas casas no contaban con el servicio y los postes y el cableado eléctrico fueron instalados por la misma comunidad.

En noviembre de 2023, tras una solicitud, llegó Afinia y puso los contadores, pero en un principio las redes no las cambió. Para entonces, la empresa le manifestó a los habitantes que el contador empezaría a marcar el consumo una vez las líneas propias de la empresa estuvieran en funcionamiento, acto que se realizó en diciembre de 2023. Hasta este punto es importe recalcar que, fueron los ciudadanos de San José de los Campanos quienes se trasladaron a Afinia y pidieron el suministro del servicio. Lea también: “Esta bomba social se les explotará en la cara”: Dumek tras alzas de la luz

Para enero de 2024, habían cambiado las redes y Vergara y los demás vecinos ya contaban con el Número de Identificación del Contrato (NIC), sin embargo, los recibos no llegaron. Tras esto, la mujer preocupada ingresó a la página web de Afinia para consultar el valor de la factura y se encontró con la sorpresa de la deuda de más de $30 millones.

Al parecer, ese valor corresponde a deudas anteriores por presuntos robos eléctricos de otras casas del sector. Vergara afirma que en el sitio web le están cobrando desde 2011, fechas que no le corresponden a ella, ya que, para ese entonces, no vivía allí. De hecho, en esa zona no existían casas, solo había terrenos baldíos.