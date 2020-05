“Jesús Villalobos, mi padre, era un hombre visionario”

Uno de los personajes más influyentes entre las clases populares de Cartagena ha sido el extinto Jesús María Villalobos Luna, a quien todo el mundo conocía como ‘El Perro’.

Este 16 de mayo ha cumplido 6 años de muerto. Las balas le segaron la vida en 2014, a los 77 años de edad.

Su hijo mayor, Jesús María Villalobos Osorio, conversó con El Universal sobre varias facetas de la época como empresario del chance, de este reconocido hombre nacido en el corregimiento de Palo Alto, municipio de San Onofre (Sucre).

También se refirió a ciertos aspectos en torno al homicidio de su padre y la dilatada investigación de ese fatídico suceso ocurrido en uno de los negocios del popular hombre que, sin saber leer ni escribir, pues firmaba solo con su huella, llegó a liderar el mercado del chance en Bolívar desde varias empresas creadas por él mismo.

‘El Perro’ Villalobos tuvo 11 hijos, pero nunca se casó.

Como comerciante empezó en el antiguo Mercado Público de Cartagena, en Getsemaní, que quedaba en la que hoy es toda la Calle del Arsenal, donde “vendía espejos, candados y en general cosas varias pequeñas. Luego comienza a vender ajo en pequeños sobre que pegaba en cartones y lo distribuía en las tiendas”, recuerda Villalobos Osorio.

“Se inventaba todo tipo de juegos y apuestas, especialmente para épocas festivas”, agrega.

– ¿Qué es lo que más recuerda de su padre en aquellas primeras etapas de su vida?

“Su forma de trabajar, que era incansable; un hombre visionario a pesar de que no sabía escribir. A los 17 años tenía su propia casa. Él se inicia en un local que se llamaba Depósito ‘El Perrito’, y comienza en el mundo de las apuestas con unos números de dos cifras que hacía en cartulina verde”.

– ¿En qué momento ‘El Perro’ hace su salto definitivo al chance?

“Yo andaba siempre con mi papá para donde él iba, y a nosotros nos perseguía mucho la policía porque los juegos de chance eran prohibidos. Las apuestas de chance se hacían de palabra con los clientes, anotábamos los números en cartones de cigarrillos Marlboro y Kent en aquella época, cuando los chances ya eran de tres cifras”.

– ¿Hubo entre sus clientes, personajes de renombre?

“Me acuerdo que Cecilio Montero, que era concejal, tenía su propio número, el 199, y se lo anotaba siempre a mi papá; Monroy, uno de los tipos más influyentes que tenía la ciudad, tenía su número; también le apuntaba al chance un empresario de apellido Amín, de Magangué”.

– ¿Cuándo decide Villalobos Luna ser empresario del chance?

“Un enero lo llamó un señor llamado Gustavo Uribe, que era la competencia, y le dijo ‘Perrito, venga’, y mi papá vio cómo le repartía anchetas y dividendos del juego a algunos vendedores, y entonces mi padre dijo: ‘Desde hoy no salgo más a vender’, y entonces cuatro chanceros que tenía trabajando comenzó a multiplicarlos para vender el chance, y mando a hacer talonarios para ya no venderlo en cartón, y así fue escalando y empezó a montar sedes en los barrios con el nombre Apuestas ‘El Perro’; vino después ‘Promotores del Juego del 70’, y luego fundó Inverapuestas. Mi padre fue el creador también del primer juego innovador y aleatorio en Colombia que se llamó ‘El Bate Millonario’”.

– ¿Cuantos años estuvo Jesús Villalobos como empresario en el mundo del chance?

“Alrededor de 50 años. Después de los 35 años en el chance, los cuales se los festejaron a lo grande en el Centro de Convenciones con varias personalidades del país como invitados, mi papá creó Inverapuestas”.

LA INVESTIGACIÓN

– ¿Qué avances hay en la investigación del homicidio de su padre?

“No hay ningún avance. Testigos dijeron que al negocio donde permanecía Jesús Villalobos llegaban las personas que le hicieron el atentado, se sentaban y lo saludaban, pero la Fiscalía hasta el sol de hoy... nada. El homicidio de Jesús Villalobos no tuvo abogado en la investigación y quienes han querido declarar piden garantías para ellos, porque dicen que se tienen que cuidar. Con Apuestas ‘El Perro’ él creo unos 3 mil empleos en la ciudad y unos 9.000 a nivel nacional. Hasta ahora no hay sujetos determinadores en el crimen de mi padre y la Fiscalía no se ha pronunciado. Para mí hay muchos intereses detrás de la muerte del señor Villalobos”.

– ¿Por qué lo dice?

“El señor Villalobos estuvo operando en las apuestas clandestinas, porque había otra empresa a la que le habían entregado la operación del chance, y al cabo de dos meses ‘El Perro’ recogía tanto como ese otro operador, el cual ya le estaba quedando pequeño, y me pregunto ¿por qué a Jesús le quitaron el chance?, no fue por nada ilegal, sino por otros intereses”.

Y en medio de estas impresiones, Jesús Villalobos Osorio (hijo) relata algo para sustentar mejor lo anterior y refrendar al hombre visionario del negocio del chance que fue su padre:

“Él sin saber leer ni escribir hizo Feceazar (Federación Colombiana de Juegos de Azar) a nivel nacional, que ahora es Asojuegos (Asociación Colombiana de Operadores de Juegos ), y aglomeró a todos los chanceros del país, y lo hizo como estrategia, porque había chanceros que recogían más que él y tenía el temor de que se le metieran en la plaza que él ya había consolidado, estaba protegiendo su plaza de Cartagena”.

– ¿Qué le pide a la Fiscalía después de tantos años de investigación?

“Yo insistiré hasta lo último. A mí no me cabe duda de que la muerte de mi padre es por el mercado de las apuestas. Las apuestas aquí comenzaban a operar un 15 de junio, y un mes antes Jesús Villalobos ya tenía preparada una tutela contra eso, para reclamar su derecho al trabajo, y le pasa el atentado el 16 de mayo”.

– ¿En lo personal usted ha recibido algún tipo de insinuación?

“A la familia Villalobos le están cobrando 5 mil millones de pesos. Extrañamente algunas personas en Cartagena decían que ‘el que hereda bienes hereda deudas’, y yo no sabía de donde provenía esa situación, hasta que en una oportunidad salieron cobrando unas letras ‘legalmente’ a través de juzgados de Cartagena, y entonces denuncié eso ante la Fiscalía para que estudiaran esos títulos valores, porque no sé qué relación tiene la muerte de mi señor padre con esas letras. La Fiscalía investigó y tachó de falsedad esos papeles, y se han imputado cargos a esas personas”.

EXALTADO

Villalobos Osorio recuerda que su padre Jesús Villalobos Luna fue condecorado por la Asamblea de Bolívar como fundador del chance en este departamento y también lo distinguió el Concejo de Cartagena “como una persona emprendedora que sin saber leer ni escribir, generaba en aquel momento 4.500 empleos en Cartagena y más de 12.000 empleos en Colombia”.

“Mi padre no tuvo ninguna tacha ante la Gobernación de Bolívar ni ante los demás organismos del Estado, por eso no se justifica cómo quedó por fuera de una actividad que él creo en Cartagena y la impulsó a nivel nacional”, agrega.

Explica Villalobos hijo, que la familia viene buscando los mecanismos para que el Congreso de la República formalice el 16 de mayo, fecha en que le quitaron la vida al empresario de las apuestas permanentes, como el Día Nacional del Chancero.