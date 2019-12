KMC: consorcio elegido para la segunda fase de Playetas

¿Y el Consorcio

Vial Isla de Barú?

“El sector de Playetas está en una zona de Parques Naturales del Rosario, que es protegida, y requiere licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para ser intervenida, y como el Distrito no tenía esa licencia, en un modificatorio #2 se firmó una acción suspensiva entre la Alcaldía y el Consorcio, que consistía que cuando se obtenga la licencia ambiental, se consiguieran los recursos, se hicieran los diseños y estos fueran aprobadas por la Anla, se levantaba la suspensión, en resumen, un otrosí modificatorio, ya que esas son labores que no estaban en nuestro contrato y que realizamos. Si eso se hace es porque hay un reconocimiento de que esta zona sí hace parte del contrato”, explicó.

“Causa sorpresa la actuación del alcalde. Él es abogado y sabe que un contrato o una obra que está concesionada no se puede licitar como lo hizo, pasando por alto las cláusulas de este contrato. Los contratos son documentos que se firman porque plasman la voluntad de las partes, y él ha hecho caso omiso y decidió abrir un proceso cuando existe una diferencia, y que para esto se acostumbra usar una cláusula de controversia, que la establece el mismo contrato y de las cuales hablando con él le solicitamos que no haga la licitación, que haga la adición al contrato, pero él ha estado en cierta posición y por eso decidimos abrir el Tribunal de Arbitramento. Más me extraña que estando el tribunal abierto, que habiendo unos jueces, que son los que tienen que resolver las diferencias entre las partes, él olímpicamente saca una licitación haciendo caso omiso al contrato y desconociendo al Tribunal de Arbitramento”, sostuvo.

Habla Pereira

Sobre esta petición de adición al contrato de la Concesión Vial Isla de Barú, el alcalde Pedrito Pereira señaló que no se podía porque correspondía a una contratación directa. “Hay varios conceptos que nos indican que al contrato no se le puede adicionar más, que ya ha superado el 50% y que en esa modalidad no se podía hacer una adición. Además, Planeación Nacional, al notar esta controversia, envió un oficio que dice que si no iniciamos el proceso contractual, Cartagena pierde los recursos obtenidos para esta obra (...) Ante esta inquietud, optamos por la más transparente que es una licitación pública con pliego tipo, en donde hubo pluralidad de oferentes”, dijo.

El alcalde encargado expresó que le causaba inquietud que dentro de los 21 habilitados en el proceso contractual para la segunda fase de Playetas se observo que participaba Amín.

Respecto a esto, Amín precisó que su participación se daba a través de una de sus empresas, y no por medio de la Concesión Vial Isla de Barú. Por otro lado, Pereira anotó que Valorización Distrital expidió un certificado del 2018 que dice que ese sector de Playetas no hace parte del objeto contractual al que Amín Bajaire requiere que se haga adición.