La cartagenera que dona tapabocas a niños con cáncer

La avalancha de noticias cada vez más desalentadoras desesperó a Mariles del Carmen Herrera Hernández hasta las lágrimas, ¿y cómo no?, si sus dos hijas están en el exterior y a su repostería llegaron varios mensajes cancelando pedidos, por culpa del coronavirus están suspendidos los eventos de los que ella depende: cumpleaños, bodas, primeras comuniones, etc.

“De ver tantas noticias y de ver que mis hijas están por fuera y no conmigo. En la pastelería comenzaron a bajar los pedidos (...) Todo me empezó a preocupar, tengo a dos personas que dependen de mi trabajo. Ese día yo lloré y dije ya no más, no más noticias, me voy es a enfermar, voy es a coger ese virus que anda por ahí y eso no lo quiero. Tengo que ocupar mi cabeza en algo. Dos hijas mías -tengo tres hijos- están en el exterior (Nueva York y Austria), a ellas las dejé en las manos de Dios y me dije a mí misma que tenía que ocupar mi cabeza en algo, poner mi talento para ayudar a la gente. Le dije: Dios, tú protégeme a mis hijas, que yo acá voy a hacer algo por las personas que me necesitan”, cuenta Mariles, una cartagenera de 49 años que vive en el barrio Portal de los Abetos.

Mariles estudió Diseño de modas y ejerció esa profesión durante su juventud, pero luego se dio cuenta de un don que le heredó a su mamá: la repostería. Y como siempre ha sido buena para las manualidades, esta vez decidió comprar unos cuantos metros de tela y comenzar a confeccionar tapabocas, esos accesorios tan pedidos y escasos en tiempos del coronavirus que deja 226.667 contagiados y 9.283 muertos en el mundo. En Colombia se han confirmado 102 casos, 8 de ellos en Cartagena. (Lea aquí: Dos nuevos casos de coronavirus en Cartagena, van 102 en Colombia)