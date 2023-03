“La crisis educativa se agrava, será un jueves de plantones”: Sudeb

De igual forma, Nayla Castellano indicó: “Nuestros hijos no están recibiendo clases desde el jueves pasado. En el 2022 perdieron quince días, esta vez cuánto más hay que esperar. Así no se puede, no hay derecho, con la educación de nuestros hijos no se juega”.

Este medio consultó nuevamente a la administración distrital sobre novedades en las gestiones para la contratación de vigilancia privada y aseo para las instituciones educativas, pero no hubo respuesta.