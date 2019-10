La economía del ‘rebusque’ manda en Cartagena

Según Dewin Pérez, director del Observatorio del Mercado Laboral de Cartagena, esta situación está asociada a la cultura del Caribe en la que opera la ‘economía del rebusque’. “La gente no se queda de brazos cruzados contemplando el desempleo y viendo que su familia muere de hambre, sino que se pone a hacer cualquier cosa, vender guarapo, raspao’ o coger la mototaxi”, afirma. De esta manera, estas personas aparecen como ocupadas y no suman a la tasa de desempleo, a pesar de la baja calidad del mismo.

Falta de oportunidades

Según el Observatorio del Mercado Laboral, otro factor que coadyuva a la disminución de la tasa de desempleo es el denominado ‘mecanismo del trabajador desalentado’, el cual consiste en el aumento de la población inactiva asociado a sus malas experiencias con el mercado del trabajo.

“Luego de buscar, tocar puertas y no conseguir, consideran que los esfuerzos en la búsqueda de empleo no tienen respuesta y poco a poco dejan de buscar empleo sin haber mejorado su situación económica, pero por desaliento ya no buscan más, entonces al no ser parte del mercado de trabajo en las estadísticas ya no son contados como desempleados”, agrega Dewin Pérez.

De esta manera la población inactiva en Cartagena ha aumentado en unas 9 mil personas entre el trimestre junio-agosto del 2018 y el mismo periodo de referencia del año 2019.

A su vez cabe recordar que Cartagena es la tercera ciudad de Colombia donde predominan ‘los ninis’, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan o se interesan por buscar empleo. Esto sumado a las dificultades que tiene la economía de la ciudad para generar empleos productivos, teniendo en cuenta que de cada 100 empresas nuevas que se crean, aproximadamente 90 de ellas son microempresas, las cuales se acercan más a una economía de subsistencia que de acumulación.

“De un total aproximado de 29 mil empresas en Cartagena, unas 26 mil son micro, lo que muestra que realmente la ciudad cuenta con aproximadamente 3 mil empresas generadoras de empleos productivos. De hecho si revisamos las cinco apuestas productivas (Turismo, petroquímica-plástico, logística portuaria, construcción y reparación de embarcaciones navales y agroindustria) aquí tenemos conjuntamente un número inferior a las 6 mil empresas y todas juntas no superan los 35 mil empleos”, señala el Observatorio.