La historia de Lusy, la mujer desplazada detrás del plantón en Bazurto

“Me dijeron que pase por la mercancía; no me la decomisarán esta vez. De todas maneras si me dijeron que si me vuelvo a hacer aquí me quitarán nuevamente porque estoy cometiendo un delito. Yo estoy invadiendo el espacio público porque no tengo confianza legítima reconocida. Recibo la mercancía y me voy para la casa a morir de hambre. Es lo que me toca hacer, porque ¿qué hago?”.

Lusy, de 41 años, tiene un hijo de 19 años, una hija de 17 y otra de 15. Todos están estudiando y viven en Bicentenario. Llegó a Cartagena desplazada del sur de Bolívar en el 2001. “Me tocó salir de mi casa. Solo nos dieron ocho horas para desplazarnos, fue un desplazamiento masivo y desde entonces estoy aquí, en la ciudad de Cartagena. La única empresa que me abrió las puertas para trabajar, que me dio una oportunidad, fue el Mercado de Bazurto. Lo considero así porque es una empresa para todos los vendedores”.

Es así como, víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado, a esta mujer le tocó comenzar a “rebuscarse” en las calles. “Soy vendedora desde hace 18 años en el espacio público, 11 años en este sector de Bazurto. Soy artesana. Vendo artesanías, turbantes, binchas y accesorios para la cabeza que hago yo misma. Tengo 11 años en Bazurto, pero desde 2014 ocupo un espacio público recuperado diagonal al almacén Solo Moda”, admitió Lusy.

Recordó que durante esa recuperación no fue incluida en los censos de Espacio Público para recibir indemnización o reubicación “porque eso fue en 2010 y yo solo tenía cuatro años de estar aquí, supuestamente no me cobijaba la confianza legitima, pero seguí ahí hasta que hicieron la recuperación en 2014. Me quitaron y me quedé sin nada. Cuando me di cuenta que la gente estaba regresando, volví y desde ese momento estoy aquí”. Lea también: Recuperación de espacio público en Bazurto, “experiencia exitosa”

Pero la invasión de espacio público por parte de Lusy, quien integra la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado y el Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, habría llegado a su fin.

“El primero de junio tuve un operativo personalizado, porque así me lo informó la señora de Espacio Público que vino. Llegaron a nuestros puestos de trabajo con la Policía, diciendo que teníamos que firmar un acta para reorganizar el espacio público, pero sabemos que en realidad es un acta de voluntariedad, que dice que tengo que abandonar el espacio público porque ya fue recuperado”, contó a El Universal.

“Yo me negué a firmar -agregó- y el policía me dice que como no voy a firmar me va a decomisar la mercancía. Yo me ofusqué. Ellos se dispusieron a llevarse mi mercancía porque esto es zona recuperada, pero a los otros compañeros no les dijeron nada ni hicieron un operativo para recuperar todo el espacio público, sino solamente a mí y a la compañera de al lado”.