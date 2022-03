“La inseguridad ha aumentado desde que se fue la Sijín”

Las instalaciones cuentan con dos vigilantes privados y un patrullero de la Policía, quienes custodian los elementos que hay en estas, pero no son responsables de la seguridad en el exterior. Y es justamente esa falta de personal y de seguridad la que ha propiciado un incremento de hurtos en la zona, especialmente en la subida del puente Heredia.

Miguel Pautt, líder cívico de El Espinal, sostuvo: “Hemos contado más de 30 robos en lo que va del año, tanto a turistas como a gente de aquí. Lo digo con conocimiento de causa porque he presenciado varios y en conjunto con otros compañeros hemos perseguido a los ladrones y recuperado algunos objetos. La última vez, hace una semana, le quitaron un celular de alta gama a una muchacha y el localizador mostraba su ubicación debajo del puente. Allá nos metimos a recuperarlo porque era un habitante de la calle, pero hay casos en los que no se puede hacer nada porque son delincuentes armados. Eso es cada rato, en los parques, en las esquinas, en las calles. Cuando estaba la Sijín no se veía tanta inseguridad como ahora”.