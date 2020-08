La odisea para reclamar medicamentos en Cartagena

Edith Benito cumplirá 80 años el próximo 5 de septiembre, razón por la cual se encuentra dentro de ese grupo en estado de vulnerabilidad que desde el 24 de marzo ha estado en aislamiento obligatorio y por ende no ha podido salir de casa.

Es por este motivo que, en teoría, deberían entregarle los medicamentos directamente en su domicilio, pero esto no ha sucedido. “Desde el mes de junio no recibo ninguna medicina porque no me la han mandado”, dijo la mujer, quien vive con una hija que sufre de alergias y neumonía y por ello también permanece en casa.

Refiere que antes de junio le pedía el favor a una persona para que le fuera a reclamar los medicamentos pero aún así insiste en que el deber ser es que le lleguen a su hogar.

“He tratado de llamar pero no contestan los teléfonos y tampoco sé manejar las plataformas. Esta es la base principal para mi salud y no quiero enfermarme por no tener las pastillas que me alivian un poco en medio de este encierro”, afirma Edith, afiliada a la EPS Coomeva.

Pero su caso no es único, como ella hay otros cartageneros que han radicado quejas ante diferentes entidades por las demoras en esta materia.

De hecho, la Dirección Operativa de Aseguramiento y Prestación de Servicios del Dadis registra 57 casos de medicamentos que a pesar de haber sido formulados no han sido debidamente entregados por las EPS, y otros 30 que ni siquiera han sido formulados. Esto en lo que se refiere a los denominados pacientes en riesgo, es decir mayores de 70 años o personas con comorbilidades de base.

El resto para poder reclamar sus medicinas se ve obligado a exponerse al contagio y a enfrentarse a las largas filas que hay a las afueras de las droguerías, donde también denuncian demoras.

Ante esto la misma Personería Distrital tomó acciones y exigió al Dadis intervenir a las EPS para garantizar una oportuna prestación del servicio. (Lea: Personería pide al Dadis intervención por quejas en entrega de medicinas)