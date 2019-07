“La playa está bien, pero los vendedores son hostigantes”: turistas

La playa no es muy relajante a causa de los vendedores”; “la playa no es muy buena porque los vendedores incomodan demasiado”; “en la playa hay tantos vendedores que uno no puede estar tranquilo”. Así rezan decenas de comentarios de turistas en inglés, portugués y español sobre su experiencia en las playas de Bocagrande.

Esas citas provienen de una serie de “encuestas que hacen los hoteles de la zona para medir el grado de satisfacción de sus huéspedes. Cada hotel desarrolla un cuestionario propio, de acuerdo con su oferta de servicios, procesos e indicadores de gestión”, indica Mónica Mass, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, capítulo Cartagena (Cotelco).

En el documento entregado por Mass aparecen 40 citas recopiladas entre enero y diciembre de 2018 y en todas se aprecia la misma conclusión: las playas de Bocagrande son agradables, pero los comerciantes resultan muy insistentes y tienden a agriar la experiencia.

Son ampliamente divulgados y reiterativos los casos de vendedores que abusan de los turistas, cobrando precios estrafalarios que no corresponden con el producto o servicio ofrecido. Un incidente reciente involucró a dos viajeras brasileñas que pagaron más de medio millón de pesos a un vendedor informal que les ofreció un paquete turístico, cuyo valor real era de $360.000.

Más allá de la mala impresión que se lleva el turista y de la mala publicidad que eso pueda representar para Cartagena como destino de vacaciones, hay un grupo de ciudadanos que también resulta afectado por esta realidad: los vendedores que sí poseen los permisos del Distrito para realizar sus negocios.