La seño Mañe, un ejemplo en el barrio 7 de Agosto

Su nombre es Manuela Ruiz Molina, pero hace más de 40 años, cuando comenzó con la docencia la bautizaron como ‘seño Mañe’, desde entonces, así es como la llaman todos. “Yo les digo que cuidado en la lápida me van a poner seño Mañe, porque mi nombre en realidad es Manuela”, dice entre risas.

En el 7 de Agosto no hay quien no conozca a la seño Mañe, pues es ella quien encarna gran parte de la esencia del barrio. Su alegría, liderazgo y su paciencia para enseñar son las características que la han convertido en un referente para su comunidad.

Oggy Córdoba, reconocido líder de este barrio, también le da importancia a toda la labor que ha realizado la seño, que se ha mantenido fiel al 7 de Agosto. “Es una figura simbólica en la comunidad, es una persona destacada porque le ha enseñado mucho a los niños y jóvenes del barrio y ha sido una líder”, dice.

En esto también coincide con Álvaro Gómez, quien es coordinador general de los frentes de seguridad del barrio. “Ella es una persona importantísima acá. Aparte de ser docente todavía sigue aportando todo el conocimiento que tiene a la comunidad, es una persona muy especial”.

La seño Mañe ha hecho su vida en el 7 de Agosto y hoy cuenta con 8 hijos y 16 nietos. A su barrio no duda en describirlo como un territorio alegre y rumbero. “Lo que más me ha gustado de vivir aquí es la misma gente, yo me siento muy bien y estoy muy feliz en mi barrio”, dice.