“La voz de estudiantes se escuchará, yo fui como ellos”, rector de la UdeC

Ampliación de cobertura es un tema. Lamentablemente aquí en Cartagena la infraestructura no nos da para temas físicos, pero la pandemia nos trajo que podemos hacerlo en otra esfera: formación virtual.

Que la universidad avance en el tema de cooperación, no solamente para resolver esos temas de movilidad, sino para resolver problemáticas internas de la universidad; incluso la cooperación para resolver temas de ciudad. Eso lo puede hacer la universidad teniendo en cuenta estos escenarios académicos de reconocimiento en los que se encuentra

La acreditación internacional que recibió la universidad tiene que significar algo. No debe ser un papel para colgar y que se vea bonito, sino que tiene que traducirse en convenios con otras entidades donde los estudiantes puedan tener movilidad, los docentes puedan tener movilidad.

Tenemos que mirar hacia el puerto. La ciudad nunca ha entendido el papel que tiene el mar frente a eso, la academia tampoco. Aquí en Cartagena no hay un programa que mire al mar como una potencia para solucionar problemas. Mientras el desarrollo del mundo de las grandes ciudades se dieron frente al mar, nosotros le dimos la espalda al mar. Tenemos que mirar esas potencialidades que tiene el mar.

Y no es una visión que tiene que tener solo la UdeC, tenemos que hacer una alianza entre las universidades de la ciudad para promover el desarrollo desde otro punto de vista.

¡Tenemos que mirar el mar, no estar de espalda!

¿Planea abrir nuevas carreras acorde con lo que la juventud está demandando?

Lo tenemos en el programa. Yo me comprometí con facultades como Ingeniería de crear y de aportar dos nuevos programas: Arquitectura, y que sea complementaria con el tema de ingeniería, y la Ingeniería Mecánica. Esa la está necesitando la ciudad.

En facultades como Ciencias Exactas hablamos del programa de Física. La idea también es llevar a nivel profesional el programa que tenemos en ciclos propedéuticos en Metrología.

En los centros tutoriales la intención es mirar las posibilidades para llevar programas nuevos e incursionar los programas presenciales en esos municipios. Eso implica una discusión con las autoridades del ministerio a nivel nacional.

Estamos en capacidad de ampliar cobertura.

¿Cómo fortalecer la infraestructura de sedes como la de San Agustín, que está muy desgastada?

Una de mis preocupaciones centrales es la infraestructura porque a nivel presupuestal nosotros no tenemos el cómo hacerlo. Hacer una reestructuración implica unos $45 mil millones (en claustro San Agustín y La Merced). Lo que más le costaba a la universidad era elaborar los proyectos, pero ya los tenemos. Lo que viene es una fase de hacer lobby para poder llevarlo a cabo.

A mí lo que me interesa es que me lo reparen para que esas no sean mis preocupaciones en el gobierno, sino dedicarme a las cosas que realmente importan.

Ese proyecto se lo presentamos el año pasado a senadores de Bolívar, pero ninguno le prestó atención. Ya hay nuevos actores y tenemos que marcar bien eso para ver si logramos tener la infraestructura que queremos.