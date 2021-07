Las consecuencias de cerrar el puente Las Palmas

Para el ingeniero Wílmer Iriarte lo primordial es tomar una decisión. Una de esas podría ser que el Distrito haga un contrato llave en mano para que de 90 a 120 días se solucione el problema. Colombia Compra Eficiente lo define así: “El contratista se compromete a realizar todas las labores relacionadas con la obra, incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación del personal, instalaciones y suministros, y la contraprestación a cargo del contratista es la obra terminada y en funcionamiento”. El valor se establece previamente y sería la remuneración de todas las gestiones realizadas por el contratista.

Para Julio Romero, de la JAC de Manga, como este puente está “amarrado” al proyecto de la Quinta Avenida de Manga, sería irresponsable reconstruirlo sin conocer la ampliación de esta avenida y no sería viable o, al menos, tendrían que consultarlo con las comunidades. Aunque para el ingeniero esta tesis es válida, en la ingeniería de transporte se calcula una demanda vehicular que necesita la estructura de paso y se delimita si son dos o cuatro carriles, cuál es su composición, y rehabilitarlo. “Cartagena tiene grandes constructores de obra civil, pero ¿existe voluntad política? Aquí hay ingeniería para hacer ese puente, pero no hay decisión de sacar un recurso presupuestal. Si no saben qué pasará con el contrato de la Quinta Avenida, se puede retirar del alcance del contrato y se hace por obra pública, la Ley 80 lo contempla, pero se necesita planificación y destrezas contractuales”, enfatizó Iriarte. Hace varios días la Secretaría de Infraestructura aseguró que contemplan una solución a corto plazo de rehabilitar el paso por Las Palmas a través de “un sistema de vigas metálicas que permitan trasladar las cargas a los extremos del puente y sobre estas unas láminas de acero. Una intervención que no superaría los $200 millones y la dependencia ya cuenta con estos recursos”.