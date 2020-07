Las denuncias dentro de la Escuela Taller Cartagena de Indias

La Escuela Taller de Cartagena de Indias, en cabeza de Alexa Cuesta, también presentó su informe durante la presentación del Libro Blanco.

Allí, se evidenciaron debilidades en el funcionamiento del área administrativa y financiera de la entidad destacando la inexistencia de un Manuel de mapas de procesos, procedimientos y funciones y también un presunto plagio del manual de contrataciones a la Escuela de Administración Pública (ESAP) en 2019, hecho que ya fue denunciado por la dependencia.

De la misma manera se denunció a un contratista con presunta falsedad de título universitario y tarjeta profesional, sobrecostos en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad 40/200 e incumplimiento con la Ley General de Archivo (594 de 2000).

A su vez se evidenció un presunto incumplimiento en el pago de retenciones de fuente por varios períodos del año pasado y un error en la causación de doble facturación por un valor de $1.800.000.000.

En cuanto a los procesos contables, se evidenció un deficiente control de los procesos con el uso de dos software distintos y traslados indebidos con irregularidades en la administración del presupuesto 2019.

Aportes del Distrito

Uno de los hallazgos que más llamó la atención en esta dependencia fue la curva de aportes del Distrito para la contratación, en especial en el proceso 042-2019 que se realizó mediante modalidad directa y donde el Distrito aportó $6.000.000.000 pese a que los años anteriores los aportes apenas sobrepasaban los $300.000.000.

Según el informe de la ETCAR para este contrato en especial no se realizaron estudios de mercado, no hubo garantías para el cumplimiento del convenio y a fecha de hoy no se ha rendido el informe final de ejecución.