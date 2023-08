Las lideresas de Torices que buscan progreso para su sector

Afirman que muchos proyectos no han llegado a su comunidad porque aparecen como un sector de alto riesgo, por lo que le solicitan al Distrito una revisión de esa denominación, la cual ha dificultado su desarrollo.

“Hemos decidido tocar puertas para ver si nos colaboran para que el Distrito también nos quite ese sello de alto riesgo y Aguas de Cartagena pueda instalar las redes para así descansar de tener que estar prendiendo y apagando la motobomba para abastecernos de este poquito de agua. En este proyecto no hay políticos. No ha habido un solo político que nos haya ayudado”, puntualizó.