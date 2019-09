Las razones de la Defensoría para demandar tres artículos del PND

El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.

A los gobernadores del Caribe colombiano no les cayó nada bien la acción pública de institucionalidad que ante la Corte Constitucional interpuso el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, contra la Ley 1955 de 2019, que expide “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en sus artículos 313, 315 y 316.

Igualmente señala que “las sumas pagadas por los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto creado en el artículo 133, no ingresará al presupuesto general de la Nación, para que su destinación se establezca anualmente en la ley correspondiente, sino que entrarían directamente a financiar la actividad del Fondo Empresarial”.

Para la Defensoría, el cargo creado en este artículo es un impuesto y no una sobretasa; “se trata de una prestación definida unilateralmente por el Estado, puesto que no está sometida a ninguna expresión de la voluntad de los sujetos pasivos del cobro”.

artículo 316

“Las medidas desarrolladas por el Gobierno en ambos artículos vulneran el principio de igualdad puesto que, “aun cuando persiguen un fin constitucionalmente legítimo que es el de garantizar la prestación del servicio en la región Caribe, tales medidas no resultan constitucionalmente admisibles”, señala esta entidad.

En otras palabras, la entidad establece que “los dineros con los que la Nación cubra el monto total de las obligaciones asumidas, no tendrán una repercusión directa en la calidad, continuidad y expansión en la prestación del servicio de energía eléctrica, en favor de la población de la Costa Caribe, sino que su finalidad directa será la de pagar obligaciones que corresponden al giro ordinario de las actividades de Electricaribe S.A. E.S.P.”.

artículo 315

artículo 313

Igualmente señala que “las sumas pagadas por los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto creado en el artículo 133, no ingresará al presupuesto general de la Nación, para que su destinación se establezca anualmente en la ley correspondiente, sino que entrarían directamente a financiar la actividad del Fondo Empresarial”.

Para la Defensoría, el cargo creado en este artículo es un impuesto y no una sobretasa; “se trata de una prestación definida unilateralmente por el Estado, puesto que no está sometida a ninguna expresión de la voluntad de los sujetos pasivos del cobro”.

El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.

“No habría nuevo operador”

La actuación del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, sorprendió a los gobernadores costeños quienes manifestaron su rechazo y expresaron que se entorpece el proceso de escogencia de un nuevo operador.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, considera que la demanda de la Defensoría beneficia a la empresa que más daño y perjuicio le ha causado a los habitantes del Caribe.

“La demanda debería ser contra Electricaribe por los perjuicios, los daños, las pérdidas económicas, y tantas cosas que a lo largo de 10 años nos ha tocado resistir y sobrevivir. Ante esta acción hemos solicitado al defensor una espacio para que escuche nuestros argumentos y proceda a retirar esta demanda al PND”, dijo.

Turbay explica que si esta acción judicial llega a prosperar no habría un nuevo operador que reciba las llaves de la empresa de energía eléctrica.

“No habría nuevo operador, no habría forma de consolidar esta convocatoria que se ha hecho y, que por información del Gobierno Nacional, en el mes de diciembre se adjudique la empresa a el o los nuevos operadores”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señala que la demanda es una mala señal para los inversionistas que están interesados en operar el sistema de energía en la región Caribe.

“La búsqueda del operador no ha sido fácil, se ha demorado. Nos habíamos puesto la meta de que el 4 de octubre ya estaba escogido y no vamos a cumplirla, porque ya se está solicitando que se amplié este plazo hasta finales de diciembre, porque los posibles interesados están solicitando más información, pero lo que sí está claro es que esta incertidumbre no genera la confianza necesaria para que esos operadores se atrevan a apostarle a la región Caribe y a Colombia como un sitio donde tiene que invertir ocho billones de pesos”, indicó.

Por su parte, Mónica Fadul, directora de Fenalco, expresó que desde el gremio “llamamos la atención en su momento, oponiéndonos a la sobretasa que pagarán los estratos 4,5 y 6, y comercial e industrial , frente a un servicio que tiene más de tres años de deterioro, pero sin perjuicio de ello, no es menos cierto que en el Plan de Desarrollo se contempla todo un esquema de facilitación para la escogencia del nuevo operador, lo cual es tan necesario como urgente”.