“Le corresponde al Distrito”: Afinia tras bloqueo por falta de luz en Manzanillo

Un caos vehicular se vivió ayer en la mañana en la Vía del Mar, sentido Barranquilla - Cartagena, a la altura de Las Ramblas, debido a una multitudinaria protesta de la comunidad escolar de la Institución Educativa Manzanillo del Mar.

Allí, padres de familia y estudiantes bloquearon la carretera nacional para llamar la atención de las autoridades y exigir solución al problema de ausencia de fluido eléctrico que los aqueja desde hace varios meses.

Durante el plantón, los manifestantes aseguraron estar padeciendo por el calor dentro de las aulas y no quieren seguir recibiendo clases en esas condiciones. Lea: ¡Atención! Bloqueo en la Vía del Mar por falta de fluido eléctrico en colegio

El plantón se disolvió un par de horas después, aunque el problema sigue sin ser resuelto.

“El transformador se dañó hace dos años y no han venido a arreglarlo, pero no solo tenemos problemas con la luz, el colegio se está cayendo, la infraestructura está fatal, los estudiantes no tienen comedor escolar, las meriendas que dan no están aptas para el consumo, no tenemos profesores de educación física, los alumnos no pueden ir al baño porque los baños no sirven, y son casi 500 niños perjudicados. Nadie nos escucha, por eso estamos aquí protestando”, indicó Yerlis Jiménez, una de las manifestantes. Lea: En San Pedro piden un parque lineal debido a problemas sociales y ambientales