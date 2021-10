Le ponen el ojo a empresas de aseo ante quejas por basuras en Cartagena

“Los vecinos sacan las basuras martes, jueves y sábado. Hay días que el camión pasa, hay días que no pasa, se quedan las basuras y al siguiente día pasan a recogerlas, pero a veces ni eso. Esta semana, el martes no pasó, ayer miércoles tampoco y hoy no se sabe. La gente saca las basuras y si no pasa se quedan hasta el sábado”, afirmó Katia Marcela Humanez, habitante de Los Caracoles, sobre el comportamiento del camión recolector de residuos sólidos, que en este barrio es operado por Veolia. Lea: Así le llamaron la atención a Veolia por el incumplimiento en los horarios

Agregó que “a veces el sábado tampoco pasa el camión y las deja hasta el martes. ¡Una semana! Mientras, en la esquina se acumulan las basuras regadas, con malos olores y con gusanos, porque los recicladores parten las bolsas. Mandé foto de esta situación por correo a la empresa y no me respondieron. Llamé y me dijeron que iban a hacer unos reportes y eso demora”.

Lo narrado por Katia no es un caso aislado, es una situación que persiste desde hace varias semanas en varios sectores de Cartagena, y por eso el Distrito se vio obligado a acudir a los entes de control.