Le sugieren mudarse porque a su vecina le molesta el “ruido sexual”

Mujer bogotana.

Ante tal solicitud, ella cuenta que “lo que tratamos de decirles fue, de pronto hay eco, es lo máximo que podría pasar, pero tampoco creo que sea prudente que el portero llame a pedir que me calle. ¡Me pareció frustrante! Mi novio se enfadó porque se dio cuenta cómo me puse y le levantó la voz al celador, lo cual remediamos al día siguiente a primera hora. Él bajó y se disculpó, diciéndole que entendía que trataba de hacer su trabajo”.

Pero la situación, que califica de vergonzosa, no terminó allí. “Después subió la administradora, acompañada del personal de aseo, o sea, subió con público a tocarnos la puerta, a decirnos que qué era lo que había pasado anoche, que los vecinos se estaban quejando. Pensé, si es por la pelea con el portero, entendemos, pedimos excusas, tiene razón y no va a volver a suceder; pero la señora subió a decir que estábamos haciendo ruidos indecentes, que somos unos inmorales, que yo me tengo que callar, moderarme, controlarme, ella asumió que yo le estaba dando golpes a las paredes, me dijo que en esos estados no podía golpear las paredes”.

“Dios bendito, ¡qué vergüenza! No tiene sentido eso y todo delante del empleado de aseo, que me pongo en sus zapatos y qué risa y qué pena. Cuando bajé, él con todos los porteros mirándome. No entiendo por qué tengo que ser castigada públicamente, yo soy una persona normal, nunca en mi vida he tenido problemas en los apartamentos en los que he vivido aquí y fuera del país, y jamás he tenido problema con ninguna portería, con ningún vecino, con nadie”, destaca la bogotana.