Libreros del Parque del Centenario dicen estar listos para abrir

Efectivamente el presidente Iván Duque autorizó la apertura de las librerías y papelerías en Colombia desde hace más de un mes, el 11 de mayo, pero los libreros al encontrarse dentro del parque no han podido abrir porque como tal este sector aún permanece restringido.

“Nosotros pensamos en abrir nada más este pasillo y vender los libros a través de las rejas, porque de por sí nuestros puestos cumplen con el distanciamiento”, afirma Alexander. “Uno no entiende entonces cómo sectores como el mercado de Bazurto, que es un foco de contagio, sí pueden tener su piloto de apertura y nosotros no”, agrega.

La última vez que a los libreros les tocó dejar de trabajar por un período similar fue el año pasado, cuando se anunciaron labores de mantenimiento para el parque; sin embargo fueron tres meses en los que fueron indemnizados por el Distrito, cosa que dicen que no ha pasado en este tiempo, por lo que piden abrir sus puestas ya habiendo sido capacitados en bioseguridad por la misma Gerencia de Espacio Público, en una jornada que se hizo con los libreros vía videoconferencia.

Denuncian deterioro

Ante la soledad en la que ha estado el Parque del Centenario, y las lluvias que por las últimas semanas han caído sobre la ciudad, algunos puestos de los libreros se han deteriorado, principalmente en los techos que se han roto por la fuerza de las lluvias.

“A mi puesto todo el techo se le voló, pero la verdad es que nos tienen ignorados, porque hemos metido cartas y de cuanta cosa pero no hemos tenido respuestas sobre apertura o sobre ayudas, aunque ya no nosotros no queremos mercados sino trabajar, porque tenemos otras cosas que pagar, arriendo, servicios y más”, dice William, otro librero que tampoco ha percibido ayudas de los programas del Gobierno nacional.