Lo que hay detrás de las 2 mil muertes por COVID-19 en Cartagena

Con estos indicadores, Cartagena pasa al ligero grupo de capitales con más de 2 mil muertes, del cual también hacen parte ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, que aún no llegan a las 3 mil; Barranquilla, por encima de las 5 mil; Cali, sobre las 6 mil; Medellín, que tiene más de 8 mil; y Bogotá que ronda las 26 mil muertes por COVID-19.

Sabogal asegura que por ello es necesario que los cartageneros no ignoren las medidas de bioseguridad y sigan cuidándose para así disminuir la transmisibilidad del virus, y por ende, los casos graves que puedan terminar en muertes.

“Esta cifra no es despreciable para la población que tenemos en Cartagena, 2 mil fallecidos por una enfermedad viral como lo es el COVID-19 en una ciudad de un millón de habitantes es un número bastante alto. Infortunadamente hay condiciones que son muy preocupantes y que aún persisten en la comunidad, esta cifra no es para subestimar ni minimizar y hay que tener presente que el COVID-19 va a seguir”, afirmó.

La vacunación

Por otra parte el médico destacó los avances en la vacunación de la población, que también ha aportado a que más personas se recuperen del COVID-19 una vez se contagian.

“La propuesta de inmunización que se hizo trajo un beneficio y hay que reconocerlo públicamente. En las comunidades que han recibido la vacuna se ha podido notar la disminución tanto de los contagios como de la mortalidad. Tristemente muchas personas dudan de la vacuna aunque es el único recurso que tenemos”, aseguró.

Sabogal anotó que probablemente seguimos distantes de la anhelada inmunidad de rebaño pero que “poco a poco se va llegando al umbral para garantizar la protección de la población”.

“Aquí la única posibilidad que cabe es la responsabilidad individual, no hay otro truco, no hay otra estrategia, no hay actitud sino la responsabilidad individual”, puntualizó.