Los proyectos que dejó Dau para que los ejecute la próxima administración

“Cartagena estaba quebrada. Yo viajé a Bogotá para que nos declararan en bancarrota. La ciudad estaba mal. ¿Cómo iba a hacer obras? Quedó un superávit porque en Cartagena ya no se roban la plata”, dijo el mandatario al ser preguntado de por qué en el Corralito de Piedra no se ejecutaron obras de gran impacto durante su gobierno.

Dau contó que es muy difícil construir unas obras si no existen los estudios previos: “Yo no pertenezco a la clase política, ni a los malandrines. Los órganos de control me hubieran abierto un proceso si hubiera hecho obras sin sus estudios, pero yo no haría algo indebido”.

“Cuando llegué a la Alcaldía revisamos el Banco de Proyectos y no había ninguno estructurado. En mi gobierno dejamos algunos estudios hechos para ser financiados y licitados en la siguiente administración, por ejemplo, tenemos el Parque del Malecón de la Ciénaga de la Virgen”, agregó.

Entrevista