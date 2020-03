Los riesgos a los que se enfrenta Transcaribe si no se ajusta la tarifa

La salud financiera del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) está en riesgo. La situación se agudizó el año pasado con los reiterativos “no” del Concejo al proyecto que pide otorgarle facultades al alcalde de Cartagena, para que pueda celebrar operaciones de crédito público hasta por $20 mil millones como fuente de financiación al sistema, que serían invertidos en chatarrización, lo que permitiría entrar más rutas y captar más usuarios.

A la crisis porque no llegan estos recursos, incluidos en el Plan de Desarrollo Primero la Gente como un aporte a la figura de Transcaribe Operador, se suma el misterio alrededor de qué pasará con la tarifa usuario, ¿habrá o no ajuste?

Y, ¿por qué la insistencia? Hay una tarifa técnica, que es la suma de lo que se gasta en la operación del sistema, es decir, gasolina, buses, conductores, entre otros; y la tarifa usuario, que es lo que pagan los cartageneros por subirse al bus. En un escenario ideal, la tarifa usuario estaría un poco por encima de la técnica o estarían al mismo nivel; sin embargo, en Cartagena desde el año pasado estaba desbalanceada. Se estimaba que la técnica superaba hasta en 800 pesos la de usuario, es decir, lo que pagaban los usuarios no era suficiente para mover los buses.

A inicios de año se conoció que el estudio técnico para el ajuste anual de la tarifa ya había sido enviado por Transcaribe al Distrito, y que pese al déficit, la sugerencia había sido un “aumento razonable” de entre $100 y $200, no obstante, a la fecha no se tienen noticias de qué pasó con esta decisión y el Distrito mantiene en vilo al sistema y a los usuarios, lo último que se supo fue una invitación del alcalde William Dau Chamatt para que la gente se subiera más a los buses y así no aumentar la tarifa.