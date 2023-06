Luis Jaspe, creador de la Torre del Reloj, se niega a ser un fantasma

Hablo de Luis Jaspe, quien al morir el 13 de mayo de 1918, el gobierno departamental decretó tres días de duelo. En la actualidad, la arquitectura y otros menesteres se han visto opacados por profesionales del sensacionalismo y del qué dirán mediático; no obstante, nunca habrá un influencer que llegue a brindarle tanto a la ciudad como el literato y filósofo del Colegio de La Paz.

Jaspe es el padre de la mixtura entre arquitectura republicana y colonial que hoy es tan instagrameable en Cartagena, pues no solo es venerada por la Unesco, sino que le ha brindado a la urbe ese sexapil que convoca a tantos turistas que se tuestan en nuestras calles asoleadas.

Es real y triste. Es probable que si hoy se le preguntara a los cartageneros que toman cerveza Donde Fidel, o a los que vitrinean libros en el Centenario que no comprarán o a los que toman tinto en las bancas del Parque Bolívar (hoy en remodelación), si conocen a Luis Jaspe, estos digan que no. Una gran mayoría, seguro.

Por consiguiente, no solo sus familiares sino múltiples voces claman que, en una ciudad a la que a veces no le cabe un evento o un homenaje, la remembranza a quien contribuyó tanto a definir su estilismo sea más imponente. No solo con homenajes que solo dan resaca o monumentos que se convierten en orinales, sino con exposiciones itinerantes que agrupen muestras representativas de los distintos periodos de su vida y se divulgue en las aulas de clase la importancia de Jaspe en la historia de la transformación urbana de Cartagena.

No solo con asfalto se contribuye a una mejor sociedad, pues el respeto de sus legados es lo que propiciará su eternidad. Mientras, con su saco de alpaca negra, su cuello de pajarita y su corbata negra, un bigotón Jaspe seguirá susurrando por las calles de una ciudad tan acostumbrada a sus fantasmas.