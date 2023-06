Magali París: la tienda cartagenera que tuvo las primeras escaleras eléctricas

No había cartagenero en el siglo XX que no supiera dónde quedaba el Magali París, tienda fundada en 1938.

A principios de los 80, edificaron la sucursal de Santa Lucía, en el lado opuesto de la ciudad, creando un polo de desarrollo trascendental. El cartagenero Luis Aníbal Buelvas cuenta que empezó a trabajar en el almacén de Santa Lucía en 1984. Lo contrataron como “saca-paquetes”.

“Yo juego fútbol y en un torneo deportivo representé a la empresa, eso me permitió trabajar directamente. Inicialmente me ofrecieron el cargo de aseador. Con tan buena suerte conté, que a los seis meses me ascendieron a rellenador de fruver y luego como auxiliar de cocina. Recuerdo diariamente los zafarranchos del 1 de mayo, las olimpiadas internas del deporte y las amistades con muchos compañeros con los que hoy, a pesar de no existir la compañía, mantenemos viva la memoria de la mejor empresa comercial que tuvo Cartagena en el siglo XX, un orgullo cartagenero”, contó Buelvas.