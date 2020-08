Mañana, audiencia clave en caso de venta de predios en El Laguito

Un nuevo capítulo está por escribirse en el largo proceso que cursa contra la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, por la venta de unos predios en El Laguito al hotel Dann (antes hotel Las Velas), en el año 2008.

El pasado 30 de julio se conoció que por este caso la Fiscalía solicitó al Juez Segundo Promiscuo de Turbaco enviar a la cárcel a la exmandataria, ya que según el ente acusador la exfuncionaria habría desconocido los lineamientos de la Dirección General Marítima (Dimar) acerca de que los terrenos vendidos al hotel hacían parte de zonas de bajamar, y por ende correspondían a un bien de uso público del Estado.

Ante esto, Pinedo ha dicho que los predios contaban con una escritura pública que databa del año 1999 y que estaba debidamente registrada en Instrumentos Públicos, por lo que los terrenos en ese entonces eran propiedad de la Alcaldía de Cartagena.

“Si fuera una playa, no tendría una escritura pública. Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, dijo la exfuncionaria.